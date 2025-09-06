صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی ،سیوریج بلوں میں مجوزہ اضافہ قبول نہیں ،جماعت اسلامی

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) امیر جماعت اسلامی اسلام آباد انجینئر نصراللہ رندھاوا نے اسلام آباد کے پانی و سیوریج کے بلوں میں سینکڑوں فیصد مجوزہ اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہاہے کہ۔۔۔

 یہ کسی صورت قبول نہیں کرینگے ، اگر مجوزہ اضافہ واپس نہ لیا گیا تو عوام کیساتھ سڑکوں پر شدید احتجاج کریں گے ۔اسلام آباد میں فوری بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، منتخب حکومت ہی وفاقی حکومت سے بات کر سکتی ہے ،اسلام آباد کے لیے الگ بجٹ مختص کیاجائے ۔ اسلام آباد کے ٹیکس کے پیسے اسلام آباد پر خرچ کئے جائیں،یوٹیلیٹی چارجز لگانا بلدیاتی حکومت کاکام ہے سی ڈی اے کا نہیں ہے ۔ان خیالات کا اظہار نصراللہ رندھاوا نے صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چو دھری ودیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا سی ڈی اے نے اشتہار دیا کہ کنونشن سینٹر میں 3 ستمبر کو عوامی سماعت ہوگی ،وہاں بتایا گیا دس مرلہ کے گھر کا پانی کا بل 2 ہزار روپے کررہے ہیں اس طرح 941فیصد اضافہ ہورہاہے ۔ سی ڈی اے پانی اور سیوریج کے بل میں سینکڑوں فیصد اضا فہ کر رہا ہے جس سے چھوٹے کاروبار بند ہو جا ئیں گے ،5مرلے کا ریٹ 192 روپے سے بڑھا کر 2000 کیا جا رہا ہے ،نئے کنکشنز کے چارجز بھی بڑھا دیئے گئے ہیں، واٹر ٹینکرز کے چارجز بھی دو گنا کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے بور کرا ئیں گے ان کو بھی پانی کے بل کے ساتھ مزید 25فیصد چارجز بور کے ادا کرنے ہوں گے ، ہم نے واضح طور پر کہا کہ عوامی سماعت کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی، سی ڈی اے کا کام صرف ڈویلپمنٹ ہے چارجز لگانا سی ڈی اے کا کام نہیں ہے ، اس وجہ سے ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا ۔

 

