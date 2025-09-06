صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ ئی ٹی پی کا عید میلاد النبیؐ پر ٹریفک ڈائیورژن پلان جاری

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر ) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے 12ربیع الاول کے موقع پر ٹریفک ڈائیورژن پلان جاری کر دیا۔ سی ٹی او کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں کی ہدایت پر 400 سے زائد افسران جلوس کے دوران ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے فرائض انجام دیں گے۔

مرکزی جلوس جامع مسجد الرضا جی-7 سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار سخی محمود پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس موقع پر ستارہ مارکیٹ سے اقبال ہال، اقبال ہال سے رضیہ شریف پلازہ، فضل حق روڈ سے کلثوم پلازہ، شہدا چوک سے آبپارہ چوک اور چاند تارا چوک سے ڈھوکری چوک تک ٹریفک ڈائیورٹ کی جائے گی۔ شہر ی متبادل راستوں کے طور پر سروس روڈ، سہروردی روڈ، سیونتھ ایونیو، جناح ایونیو، فیصل ایونیو اور سرینگر ہائی وے استعمال کرینگے ۔ بہارہ کہو، فیض آباد اور زیرو پوائنٹ سے آنے والی ٹریفک کو بھی متبادل راستوں پر موڑا جائے گا۔ سی ٹی او کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے ۔ 

 

