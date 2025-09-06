کالا باغ ڈیم پر علی امین گنڈاپور کے جذبات خوش آئند :عبدالعلیم خان
اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) وفاقی وزیر مواصلات اور استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے جذبات کو خوش آئندقرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
بشمو ل کالا باغ نئے ڈیمز تمام صوبوں کی مشاورت سے بننے چاہئیں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں اور وزرائے اعلیٰ کو باہم مل کر نئے ڈیمز کی تعمیر کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے ۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی حمایت کو سراہتے ہیں ، نئے ڈیموں سے کھربوں روپے کے پانی کے ضیاع کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ۔