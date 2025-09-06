پاکستان ہمارا دوسرا گھر، فلسطین ضرور آزاد ہو گا، امام مسجد اقصیٰ
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، خصوصی رپورٹر) امام مسجد اقصیٰ اور فلسطینی وفد کے سربراہ ڈاکٹر محمود الحباش نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر، فلسطین ضرور آزاد ہو گا ۔ پاکستانی عوام کی ہمدردی کو فلسطینی عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
فلسطین کو فوری انسانی امداد، سفارتی حمایت اور اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے عالمی دبا ئو کی ضرورت ہے ۔ڈاکٹر الحباش نے کہا کہ مسلم امہ میں پاکستان کو ممتاز حیثیت حاصل ہے ۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ مسلم دنیا اور دوست ممالک کے تعاون سے فلسطین ضرور آزاد ہوگا۔امام مسجد اقصیٰ نے پارلیمنٹ ہائوس کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا اور امامت کرائی جس میں سپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزرا، ارکان پارلیمنٹ اور ملازمین نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں کامسیٹس یونیورسٹی میں غزہ اور سیرت النبی ؐ کے موضوع پر خصوصی سیمینار ہوا جس میں صدرِ فلسطین کے مشیر برائے مذہبی امور اور مسجد اقصیٰ کے امام ڈاکٹر محمود الحباش، فلسطینی سفیر ڈاکٹر زوہیر محمد حمداللہ زید، سیرت کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ارکانِ وفد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر محمود الحباش نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے ، انہوں نے اسلام کے پیغام عدل و انصاف کو اجاگر کرتے ہوئے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے پر بھی زور دیا۔ریکٹر کامسیٹس پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر نے کہا کہ حضور نبی اکرم ؐ کی سیرت عدل، رحمت اور شجاعت کا مینارِہ ہدایت ہے ۔ انہوں نے فلسطینی اساتذہ کی تربیت اور تعلیمی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ڈاکٹر الحباش نے غزہ کی موجودہ صورتحال بیان کرتے ہوئے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور فلسطین کے تعلیمی نظام کی ازسرنو تعمیر کے لیے پاکستانی اداروں کے تعاون کی اپیل کی۔ تقریب کا اختتام فلسطین کی آزادی، امن اور انصاف کے لیے دعاؤں کے ساتھ ہوا۔