اوگرا پشاور کی کارروا ئی 6 ایل پی جی د کا نیں سیل
اسلام آباد(نامہ نگار)اوگراانفورسمنٹ ٹیم پشاور نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل غیر قانونی ایل پی جی، آٹو ری فیولنگ میں ملوث افراد کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا جس میں 6 ایل پی جی دکانوں ، 1 غیر قانونی آٹو ری فیولنگ سٹیشن اور 1 ڈبہ سٹیشن کو سیل کر دیا گیا۔
