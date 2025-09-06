اے سی مری کی کارروائی ،ذخیرہ شدہ 900تھیلے آٹا ضبط
راولپنڈی، مری (نیوزرپورٹر،نمائندہ دنیا ) ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی شروع کر دی۔
بھوربن مری میں گندم کے آٹے کے غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیے گئے 900 تھیلے ضبط کرلیے گئے ۔ اسسٹنٹ کمشنر مری فیصل احمد نے مری شہر اور لوئر بازار میں گندم کے آٹے کے نرخوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکاری نرخوں کے برعکس آٹا فروخت کرنے والوں کو جرمانے عائد کیے ۔ ڈی سی مری کی ہدایت پر کوٹلی ستیاں میں بھی سرکاری نرخوں کے بر خلاف آٹا فروخت کرنے والوں کو جرمانے عائد کیے گئے ۔ ضلع بھر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت کی گئی ہے کہ آٹے کی سرکاری نرخوں کے حساب سے فروخت یقینی بنائی جا ئے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے ۔