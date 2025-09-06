بارہ ربیع الاول انسانیت کیلئے بڑی خوشی کا دن، صدر آزاد کشمیر
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار )صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ 12ربیع الاول کا بابرکت دن انسانیت کیلئے سب سے بڑی خوشی اور نعمت کا دن ہے جب خالقِ کائنات نے تاجدارِ مدینہ حضرت محمد مصطفی ؐ کو مبعوث فرمایا۔
دریں اثنا یوم دفاع پراپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا ستمبر1965کی جنگ دراصل ایک چیلنج تھا جس کو قوم نے قبول کیا اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کے جارحانہ عزائم کو ناکام بنایا ۔ علاوہ ازیں صدر آزاد کشمیر سے چیف جسٹس آزاد جموں وکشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم نے ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی ۔ اس موقع پر صدر نے آزادکشمیر میں آئین و قانون کی بالا دستی اور عوام کوبروقت انصاف کی فراہمی کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لانے پر زور دیا۔