سیاسی جماعتیں سیلاب زدگان کی مدد کریں ، یوسف رضاگیلانی
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہاہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے باہمی اختلافات ایک طرف رکھ کر مشکل وقت میں سیلاب زدگان کی مددکے لئے آگے آناچاہیے۔
ان خیالات کااظہارانہوں نے جمعہ کو ملتان ویمن یونیورسٹی میں منعقدہ سیرت النبی ؐ کانفرنس اور یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں میلاد النبیؐ مناتے ہوئے سیلاب زدہ لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ۔ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے ۔ آپریشن ‘‘معرکہ حق’’ میں کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا میں ارض پاک کا نام روشن ہوا ۔