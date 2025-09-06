صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی جماعتیں سیلاب زدگان کی مدد کریں ، یوسف رضاگیلانی

  • اسلام آباد
سیاسی جماعتیں سیلاب زدگان کی مدد کریں ، یوسف رضاگیلانی

اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہاہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے باہمی اختلافات ایک طرف رکھ کر مشکل وقت میں سیلاب زدگان کی مددکے لئے آگے آناچاہیے۔

 ان خیالات کااظہارانہوں نے جمعہ کو ملتان ویمن یونیورسٹی میں منعقدہ سیرت النبی ؐ کانفرنس اور یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں میلاد النبیؐ مناتے ہوئے سیلاب زدہ لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ۔ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے ۔ آپریشن ‘‘معرکہ حق’’ میں کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا میں ارض پاک کا نام روشن ہوا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اربوں سے بننے والی سڑکوں پربس سٹاپ نظرانداز

یو ای ٹی کے انجینئرزنے اینٹی سموگ گن تیار کر لی

جو جج جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس نہیں مانتا،عہدہ چھوڑدے :احسن بھون

لیسکو ملازمین کی آج اور کل کی چھٹی منسوخ

انگوری باغ سکیم میں ہائی ٹرانسمیشن لائن پر دھماکا

لڑکی سے زیادتی کے مجرم کوعمر قید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن