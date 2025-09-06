صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادمیں جلوس میلاد النبیؐ، سکیورٹی کے انتظامات مکمل

  • اسلام آباد
اسلام آبادمیں جلوس میلاد النبیؐ، سکیورٹی کے انتظامات مکمل

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں بتایاگیا 12 ربیع الاول کے جلوسوں اور محافل کے انعقاد کے حوالے سے ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔۔۔

اس حوالے سے تمام سکیورٹی انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔ مرکزی جلوس کے راستوں کی نگرانی سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کی جائے گی ، شرکا کیلئے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا ۔چیئرمین نے ہدایت کی کہ تمام مساجد کے باہر صفائی ستھرائی، روشنی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔ داخلی و خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹس نصب اور پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے اور متبادل ٹریفک پلان تشکیل دیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندم کی سنچری،آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ،شہری پریشان

پارکوں کو قبضہ مافیا سے بچانے میں کامیاب رہے ،منعم ظفر

کم عمری میں شادی ایک اہم سماجی مسئلہ ہے ،شاہینہ شیر علی

12ربیع الاول کو گیس کی بندش نہ کرنے کا اعلان

پلاٹ کی ملکیت کے تنازع پر دائر درخواست مسترد

شہریوں کے اغوا میں ملوث ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن