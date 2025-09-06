اسلام آبادمیں جلوس میلاد النبیؐ، سکیورٹی کے انتظامات مکمل
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں بتایاگیا 12 ربیع الاول کے جلوسوں اور محافل کے انعقاد کے حوالے سے ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔۔۔
اس حوالے سے تمام سکیورٹی انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔ مرکزی جلوس کے راستوں کی نگرانی سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کی جائے گی ، شرکا کیلئے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا ۔چیئرمین نے ہدایت کی کہ تمام مساجد کے باہر صفائی ستھرائی، روشنی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔ داخلی و خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹس نصب اور پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے اور متبادل ٹریفک پلان تشکیل دیا جائے ۔