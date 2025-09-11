صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10اشتہاری ،21جرائم پیشہ افراد گرفتار ،اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث 10 اشتہا ری مجرمان سمیت21جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔

 اس سلسلہ میں تھانہ سیکر ٹر یٹ، تھا نہ کو ہسار، تھا نہ رمنا، تھا نہ گو لڑ ہ، تھا نہ سمبل، تھا نہ سنگجانی، تھا نہ بہا رہ کہو اورتھا نہ شہزاد ٹا ؤن پولیس ٹیموں نے 11 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1022گر ام ہیر وئن، 450گر ام چرس، 1042 گرام آئس، 30بوتلیں شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 10 مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی ۔

