گواہی نہ دینے پراے سی سٹی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری

  • اسلام آباد
گواہی نہ دینے پراے سی سٹی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے قتل کے مقدمہ میں شہادت ریکارڈ کروانے کیلئے متعدد مرتبہ طلبی کے باوجود عدالت پیش نہ ہونے پر اے سی سٹی ماہین حسن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا۔

گزشتہ روز عدالتی طلبی کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر سٹی ماہین حسن عدالت پیش نہ ہوئیں، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اے سی سٹی کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا اورکمرہ عدالت میں موجود میڈیا نمائندگان سے کہا اے سی نے بہت ذلیل کیا ہوا ہے ہمیں، اسکی خبر چلاؤ،عدالت نے اسسٹنٹ کمشنر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عملدرآمد کیلئے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی مراسلہ لکھ دیا اور سماعت12ستمبر تک ملتوی کردی۔اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھانہ سنبل میں درج مذکورہ مقدمہ کا ٹرائل دو ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کررکھی ہے اور اسسٹنٹ کمشنر ماہین کا نام گواہان کی فہرست میں شامل ہے ۔

