اسلام آباد:باپ، بیٹا اور بیٹی کی ہاتھ پاؤں بندھی نعشیں برآمد
اسلام آباد( نیوز ایجنسیاں)تھانہ آئی نائن کی حدود میں واقع رمشا کالونی میں ایک ہی خاندان کے 3افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق مقتولین میں 60سالہ کرام پال، اُن کا 20سالہ بیٹا شبیل اور 22سالہ بیٹی نیہا شامل ہیں۔ نعشوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق قتل ذاتی دشمنی یا گھریلو تنازع کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے ۔ مقتولین کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے تھا۔ ذرائع کے مطابق نعشیں کئی روز پرانی ہونے کاانکشاف ہوا ہے ، مرنے والوں کے رشتہ داروں کو بھی کئی روز تک علم نہ ہو سکا ،متاثرہ فیملی کا دعویٰ ہے کہ مقتولین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کیا گیا ، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں اور گھر کو باہر سے تالا بھی لگا ہوا تھا۔اہل محلہ کا کہنا تھا کہ گھر سے بہت بدبو آ رہی تھی، خون بھی پھیل رہا تھا جس پر خبر ہوئی۔پولیس کا کہنا ہے کہ نعشوں میں کیڑے پڑ چکے تھے ، باپ اور بیٹی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے جبکہ مقتول بیٹے کے ہاتھ ، ٹانگوں کے ساتھ بندھے ہوئے ملے ہیں۔ مقتول باپ مزدوری کرتا تھا جبکہ بیٹا سی ڈی اے کا ڈیلی ویجر ملازم تھا ،مقتول بچوں کے ماموں کا کہنا ہے کہ ہم بہت غریب ہیں ، کفن دفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔