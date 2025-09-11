بلوچستان اسمبلی:انسداددہشتگردی فرانزک ترمیمی بل منظور
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان اسمبلی نے انسداد دہشت گردی اور فرانزک سائنس کے ترمیمی مسودا ت قانون منظور کرلئے ،اجلاس میں بلوچستا ن لیویز فورس سے متعلق مسودہ قانون بھی منظور کرلیاگیا۔
بلوچستان اسمبلی کا اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد سپیکر عبدالخالق خان اچکزئی کی زیرصدارت منعقد ہوا ، اجلاس میں بلوچستان انسداد دہشت گردی اور فرانزک سائنس کے ترمیمی مسودات قانون اور بلوچستان لیویز فورس کا مسودہ قانون پارلیمانی سیکرٹری زرین خان مگسی نے پیش کئے ۔رکن صوبائی اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے انسداد دہشت گردی اور بلوچستان لیویز فورس کے ترمیمی مسودہ قانون کی مخالفت کی۔انسداد دہشت گردی کے ترمیمی مسودہ قانون کے حوالے سے ان کا کہناتھا کہ اس مسودہ کی منظوری کے بعدہمیں انصاف واٹس ایپ کے ذریعے ملے گا ہمیں اپنے خلاف گواہان کاپتہ ہی نہیں چلے گا ۔ اسمبلی اجلاس کل بارہ ستمبر سہ پہر تین بجے تک کیلئے ملتوی کردیاگیا۔