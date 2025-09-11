صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان اسمبلی:انسداددہشتگردی فرانزک ترمیمی بل منظور

  • اسلام آباد
بلوچستان اسمبلی:انسداددہشتگردی فرانزک ترمیمی بل منظور

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان اسمبلی نے انسداد دہشت گردی اور فرانزک سائنس کے ترمیمی مسودا ت قانون منظور کرلئے ،اجلاس میں بلوچستا ن لیویز فورس سے متعلق مسودہ قانون بھی منظور کرلیاگیا۔

 بلوچستان اسمبلی کا اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد سپیکر عبدالخالق خان اچکزئی کی زیرصدارت منعقد ہوا ، اجلاس میں بلوچستان انسداد دہشت گردی اور فرانزک سائنس کے ترمیمی مسودات قانون اور بلوچستان لیویز فورس کا مسودہ قانون پارلیمانی سیکرٹری زرین خان مگسی نے پیش کئے ۔رکن صوبائی اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے انسداد دہشت گردی اور بلوچستان لیویز فورس کے ترمیمی مسودہ قانون کی مخالفت کی۔انسداد دہشت گردی کے ترمیمی مسودہ قانون کے حوالے سے ان کا کہناتھا کہ اس مسودہ کی منظوری کے بعدہمیں انصاف واٹس ایپ کے ذریعے ملے گا ہمیں اپنے خلاف گواہان کاپتہ ہی نہیں چلے گا ۔ اسمبلی اجلاس کل بارہ ستمبر سہ پہر تین بجے تک کیلئے ملتوی کردیاگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بی آرٹی منصوبہ:سندھ حکومت کی کمیٹی کو تین ہفتے کی مہلت

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صورتحال کا جائزہ اورمتعدد مقامات کامعائنہ

نالوں کی صفائی کی رقم کرپشن کی نذر ہوگئی،منعم ظفر

کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ کی استعداد کار بڑھانے کا جائزہ اجلاس

حب کینال کے 20میٹر طویل متاثرہ حصے کی مرمت شروع

کراچی کے عوام کو ریلیف فراہمی سب کی ذمہ داری ،شاہی سید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن