کنٹونمنٹ بورڈز میں صحت سہولیات کے جامع منصوبہ کاآغاز
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل(ر) محمد علی ہلال امتیاز (ملٹری) اور ڈی جی ایم ایل اینڈ سی میجر جنرل عرفان احمد ملک ہلال امتیاز (ملٹری) کی ہدایت پر ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس ڈیپارٹمنٹ نے ہیلتھ پالیسی 2025 متعارف کرادی۔
پاکستان بھر کے 44کنٹونمنٹ بورڈز میں فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات میں انقلابی بہتری لانے کا ایک جامع منصوبہ کاآغاز کر دیاگیا، ڈائریکٹر کنٹونمنٹ ایڈمنسٹریشن رانا خلیل کی کاوشوں سے تیار کردہ اس پالیسی دستاویز میں نچلی سطح پر صحت کی خدمات کو ایک نیا معیار دیا گیا۔