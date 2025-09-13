فیس معافی سکیم کیلئے 50کروڑ مختص کردیئے ،چیئرمین فیڈرل بورڈ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیئرمین فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈاکٹر اکرام علی ملک نے کہا ہے کہ فیس معافی سکیم کے لیے پچاس کروڑ روپے مختص کیے ہیں تاکہ مستحق طلبہ مالی بوجھ کے بغیر تعلیم حاصل کر سکیں، ماڈل امتحانی مراکز کے قیام کا منصوبہ دوبارہ فعال کررہے ہیں۔
جن میں لائبریری، کمپیوٹر لیب اور سائنسز لیب شامل ہوں گی تاکہ پریکٹیکل امتحانات بھی انہی مراکز میں لیے جا سکیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اکرام علی ملک نے کہا کہ طلبہ کو ایک کنٹرولڈ اور معیاری امتحانی ماحول مہیا کرنا بورڈ کی ترجیح ہے تاکہ نقل اور دیگر مسائل پر قابو پایا جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے کی جانب سے ان مراکز کے لیے جگہ تو مارک کر دی گئی ہے مگر تاحال منظوری نہیں دی گئی۔ کم آمدنی والے طلبہ کے لیے فیس معافی سکیم متعارف کرانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ۔ سکیم کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا فلاحی اداروں میں رجسٹرڈ طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی ۔