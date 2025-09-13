نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ انسٹی ٹیوٹ نے دو روزہ عوامی مالیاتی انتظام و انصرام کی تربیتی ورکشاپ کی ساتویں سیریز کا انعقاد کیا-
پبلک فنانشل منیجمنٹ(PFM-VII) کا تربیتی اقدام، شرکائکی عوامی مالیاتی نظم و نسق میں سٹرٹیجک بنیادوں اور اصلاحی راستوں کے بارے میں سمجھ پیدا کرتا ہے ۔ ملک بھر سے 41 شرکائنے شرکت کی، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سول افسران کے علاوہ نجی شعبے کے ایگزیکٹوز بھی شامل تھے ۔