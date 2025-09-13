صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ

  • اسلام آباد
نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ انسٹی ٹیوٹ نے دو روزہ عوامی مالیاتی انتظام و انصرام کی تربیتی ورکشاپ کی ساتویں سیریز کا انعقاد کیا-

پبلک فنانشل منیجمنٹ(PFM-VII) کا تربیتی اقدام، شرکائکی عوامی مالیاتی نظم و نسق میں سٹرٹیجک بنیادوں اور اصلاحی راستوں کے بارے میں سمجھ پیدا کرتا ہے ۔ ملک بھر سے 41 شرکائنے شرکت کی، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سول افسران کے علاوہ نجی شعبے کے ایگزیکٹوز بھی شامل تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی امدادی مہم،سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکول قائم کرنیکا فیصلہ

میپکو وہاڑی سرکل میں کھلی کچہری صارفین کے مسائل سنے گئے

گیلانی لا کالج کے پی ایچ ڈی سکالر جبران جمشید کا کامیاب دفاع

کارڈیالوجی ہسپتال بہترین سہولیات فراہم کررہا،جلال الدین

سیلابی علاقوں میں 2لاکھ24ہزار صارفین کی بجلی بند

حکومت فوری زرعی ایمرجنسی نافذ کرے ،مخدوم احمد محمود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن