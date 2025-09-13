صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد،نجی تعلیمی اداروں میں لائف سیفٹی بائی لاز پر عملدرآمد کیلئے مراسلہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے کے ذیلی شعبہ ایمرجنسی و ڈیزا سٹر مینجمنٹ سروسز نے اسلام آباد کے نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے آگ بجھانے اور لائف سیفٹی بائی لاز کی مسلسل خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوے اس ضمن میں پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنز ریگولیٹری اتھارٹی ( پیرا ) کو ایک باضابطہ خط ارسال کیا ہے۔

 جس میں کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں نجی سکول سیفٹی قوانین پر عملدرآمد سے گریزاں ہیں، جس سے ہزاروں طلبہ کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔خط میں کہا گیا ہے کہ بارہا نوٹسز، یاددہانیاں اور حتیٰ کہ چالان بھی جاری کیے گئے ، مگر سکول مالکان نے نہ صرف لاپرواہی کا مظاہرہ کیا بلکہ قانون کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کھلی بے اعتنائی برتی۔ یہ طرز عمل محض قانون کی خلاف ورزی نہیں بلکہ آگ لگنے یا کسی ہنگامی صورتحال کی صورت میں المیہ کو دعوت دینے کے مترادف ہے ۔سی ڈی اے نے پیرا ا کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر تمام سکولوں کو واضح اور غیر مبہم ہدایات جاری کرے کہ وہ اسلام آباد فائر پریوینشن اینڈ لائف سیفٹی ریگولیشنز 2010 پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جس میں بھاری جرمانے اور اداروں کی ممکنہ سیلنگ بھی شامل ہے ۔ 

