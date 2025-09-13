صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث 21اشتہاری گرفتار ،اسلحہ ،منشیات برآمد

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث21اشتہا ری مجرمان سمیت38جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لئے ،ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے ۔

اس سلسلہ میں رمنا، شالیمار، گو لڑہ، سبزی منڈی، کھنہ، لو ہی بھیر اور شہزاد ٹا ؤن پولیس ٹیموں نے 19 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے دو کلو گر ام چرس، 2.8کلو گر ام آ ئس، 230گر ام ہیر وئن، مختلف بور کے چھ پستول، ایک عدد کلاشنکوف اور ایک عدد خنجر برآمد کرلیا ۔

