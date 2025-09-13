اسلحہ کے زور پر شہریوں کو لوٹنے والے منظم گروہ کے 2کارندے گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھا نہ کوہسار پولیس نے شہر یو ں کو اسلحہ کی نو ک پر لو ٹنے کی متعدد وارداتو ں میں مطلو ب منظم گر وہ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے قیمتی مو با ئل فون، نقدی، وارداتو ں میں استعمال ہو نے والا مو ٹر سائیکل اوراسلحہ معہ ایمو نیشن برآمد،۔۔۔
ملزمان کے خلاف مقدمات درج ، مزید تفتیش جاری ہے ۔گرفتار ملزمان کی شنا خت علی حنظلہ اور ارسلان کے ناموں سے ہو ئی ہے۔ ، ملزمان کے خلاف متعددمقدما ت درج ہیں،ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھا نہ کو ہسار، تھا نہ مار گلہ اور تھا نہ شالیمار کے علا قوں میں متعدد وارداتیں کر نے کا انکشاف کیاہے ۔