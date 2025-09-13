صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلحہ کے زور پر شہریوں کو لوٹنے والے منظم گروہ کے 2کارندے گرفتار

  • اسلام آباد
اسلحہ کے زور پر شہریوں کو لوٹنے والے منظم گروہ کے 2کارندے گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھا نہ کوہسار پولیس نے شہر یو ں کو اسلحہ کی نو ک پر لو ٹنے کی متعدد وارداتو ں میں مطلو ب منظم گر وہ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے قیمتی مو با ئل فون، نقدی، وارداتو ں میں استعمال ہو نے والا مو ٹر سائیکل اوراسلحہ معہ ایمو نیشن برآمد،۔۔۔

 ملزمان کے خلاف مقدمات درج ، مزید تفتیش جاری ہے ۔گرفتار ملزمان کی شنا خت علی حنظلہ اور ارسلان کے ناموں سے ہو ئی ہے۔ ، ملزمان کے خلاف متعددمقدما ت درج ہیں،ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھا نہ کو ہسار، تھا نہ مار گلہ اور تھا نہ شالیمار کے علا قوں میں متعدد وارداتیں کر نے کا انکشاف کیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب ڈیم سے فراہمی بحال نہ ہوسکی ، مختلف علاقوں میں پانی کا شدید بحران ، شہری پریشان

بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کل سے شروع کر نے کا اعلان

مونس علوی کو ہٹانے کے فیصلے کیخلاف درخواست کی سماعت

سی ای او کے الیکٹرک کو اپوزیشن لیڈر کے ایم سی کا قانونی نوٹس ارسال

خیرپور ناتھن شاہ کے شہداء کا مقام ہمیشہ بے مثال رہے گا،بلاول بھٹو

کراچی مسائل کے انبار میں ڈوبا ہوا ہے ،شیعہ علماء کونسل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن