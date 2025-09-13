صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے ضابطگیاں ،سکول ہیڈ سمیت 8اساتذہ کیخلاف کارروائی کی سفارش

  اسلام آباد
بے ضابطگیاں ،سکول ہیڈ سمیت 8اساتذہ کیخلاف کارروائی کی سفارش

راولپنڈی(خاورنوازراجہ) ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (ایلیمنٹری) گوجر خان نے گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول تنوین (مرکز جاتلی) میں جعلی واؤچرز کے ذریعے 92 ہزار روپے مالیت کی خریداری، بچوں کی بوگس تعداد ظاہرکرنے پر ہیڈماسٹر سمیت 8اساتذہ کے خلاف بے ضابطگیوں اور نااہلی پر پیڈایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کر دی۔

ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرنے سکول کا دورہ کیا اور رپورٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے سی ای او کو بھجوائی، رپورٹ کے مطابق سکول کے اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر کی جانب سے متعدد خلاف ورزیاں سامنے آئیں، جن میں کلاسوں کی عدم حاضری، تدریسی ڈائری و گاؤن کا استعمال نہ ہونا، طلبہ کاسکول اوقات میں بازار میں گھومنا ، جعلی واؤچرز کے ذریعے 92ہزار روپے مالیت کی خریداری ۔ ہیڈ ٹیچر بشارت، اعجاز ، ضیاء الحق ، حسن اختر، منیر احمد ، زاہد اقبال، عاطف حسین اور ثنا زہرہ کے خلاف پیڈاایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے ۔

