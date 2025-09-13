صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اے زیڈ ٹی فاؤنڈیشن کو روٹ 2 ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دی ہے ۔

شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے تحت اے زیڈ ٹی فاؤنڈیشن فروخت کنندگان توصیف احمد خان، مسز زینب عباس اور جاوید حسین سے روٹ 2 ہیلتھ کے مخصوص شیئرز حاصل کرے گی۔اے زیڈ ٹی فاؤنڈیشن متحدہ عرب امارات میں قائم ایک تنظیم ہے جو مذکورہ بالا شخصیات کی جانب سے اثاثوں کی ہولڈنگ اور مینجمنٹ کے مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی۔

