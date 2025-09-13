کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اے زیڈ ٹی فاؤنڈیشن کو روٹ 2 ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دی ہے ۔
شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے تحت اے زیڈ ٹی فاؤنڈیشن فروخت کنندگان توصیف احمد خان، مسز زینب عباس اور جاوید حسین سے روٹ 2 ہیلتھ کے مخصوص شیئرز حاصل کرے گی۔اے زیڈ ٹی فاؤنڈیشن متحدہ عرب امارات میں قائم ایک تنظیم ہے جو مذکورہ بالا شخصیات کی جانب سے اثاثوں کی ہولڈنگ اور مینجمنٹ کے مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی۔