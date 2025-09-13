آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)آن لائن وومن پو لیس سٹیشن میں اب تک سسٹم پر2700شکایات کا اندارج ہوا ہے جس میں2600 شکایات کو حل کیا جا چکا ہے جبکہ 33شکایات پر قانونی کارروائی جاری ہے ، پولیس ترجمان کے مطابق 2570 خواتین نے بھرپوراطمینان کا اظہار کیا۔
،اس سٹیشن پر مرد شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی کالز کو خود کار نظام کے تحت پکار15ہیلپ لائن پر منتقل کردیا جاتاہے ،جبکہ دیگر کالز پر خواتین کی راہنمائی کے ساتھ شکایات کا اندارج بھی عمل میں لایاجاتا ہے ،خواتین کی شکایات پر کیس درج کرنے کے بعد متعلقہ ایس پی ،ایس ایچ او اور خواتین پولیس سٹیشن میں اطلاع کر دی جاتی ہے جبکہ شکایت کنندہ خاتون کو بھی بذریعہ ایس ایم ایس اطلاع دے دی جاتی ہے ۔