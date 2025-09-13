صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

  • اسلام آباد
آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)آن لائن وومن پو لیس سٹیشن میں اب تک سسٹم پر2700شکایات کا اندارج ہوا ہے جس میں2600 شکایات کو حل کیا جا چکا ہے جبکہ 33شکایات پر قانونی کارروائی جاری ہے ، پولیس ترجمان کے مطابق 2570 خواتین نے بھرپوراطمینان کا اظہار کیا۔

،اس سٹیشن پر مرد شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی کالز کو خود کار نظام کے تحت پکار15ہیلپ لائن پر منتقل کردیا جاتاہے ،جبکہ دیگر کالز پر خواتین کی راہنمائی کے ساتھ شکایات کا اندارج بھی عمل میں لایاجاتا ہے ،خواتین کی شکایات پر کیس درج کرنے کے بعد متعلقہ ایس پی ،ایس ایچ او اور خواتین پولیس سٹیشن میں اطلاع کر دی جاتی ہے جبکہ شکایت کنندہ خاتون کو بھی بذریعہ ایس ایم ایس اطلاع دے دی جاتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف

مستحق اقلیتی طلبہ کیلئے ایجوکیشنل سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب

بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول

سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم

گرانفروشوں کو کسی صورت رعایت نہیں دینگے : ذیشان لبھا

آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن