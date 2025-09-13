صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان جمعتہ المبارک کے روز ملتان پہنچے جہا ں انہوں نے جلال پور پیر والا میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اوراْچ شریف روڈ پر این ایچ اے کی شاہراہ پر ڈالے گئے عارضی شگاف کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی حفاظت کے لئے این ایچ اے نے بر وقت فیصلہ کیا،شہریوں کا جان و مال زیادہ قیمتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہے ،یہ سیلابی صورتحال غیر متوقع تھی جس کے لئے تمام ادارے آن بورڈ ہیں۔ وفاقی وزیر نے موٹروے M-5پر جلال پور پیر والا ریسٹ ایریا اور دیگر مقامات کا بھی دورہ کیا۔انہوں نے وہاں کے واش رومز میں صفائی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور فوری طور پر بہتری کے اقدامات کی ہدایت کی۔ 

