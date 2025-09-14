مری ، سکول میں پولیس کے ڈیرے، بچوں کو چھٹی دیدی گئی
مری(نمائندہ دنیا)پنجاب پولیس کے درجنوں نئے اہلکار سپیشل ڈیوٹی پر تعینات توکردئیے گئے تاہم ان کی رہائش کا مناسب بندوبست نہ ہونے کے باعث جھیکاگلی کے ایم سی سکول کو عارضی طور پر رہائش گاہ بنا دیا گیا۔۔۔
جمعہ کی صبح جب طلباء تعلیمی سرگرمیوں کیلئے سکول پہنچے تو اساتذہ نے یہ کہہ کر انہیں واپس گھر بھیج دیا کہ پولیس اہلکار سکول میں موجود ہیں اور آرام کر رہے ہیں آج آپ کو چھٹی ہے ،جس پر عوامی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔