مری ، سکول میں پولیس کے ڈیرے، بچوں کو چھٹی دیدی گئی

  • اسلام آباد
مری ، سکول میں پولیس کے ڈیرے، بچوں کو چھٹی دیدی گئی

مری(نمائندہ دنیا)پنجاب پولیس کے درجنوں نئے اہلکار سپیشل ڈیوٹی پر تعینات توکردئیے گئے تاہم ان کی رہائش کا مناسب بندوبست نہ ہونے کے باعث جھیکاگلی کے ایم سی سکول کو عارضی طور پر رہائش گاہ بنا دیا گیا۔۔۔

جمعہ کی صبح جب طلباء تعلیمی سرگرمیوں کیلئے سکول پہنچے تو اساتذہ نے یہ کہہ کر انہیں واپس گھر بھیج دیا کہ پولیس اہلکار سکول میں موجود ہیں اور آرام کر رہے ہیں آج آپ کو چھٹی ہے ،جس پر عوامی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن ، 2 ہزار کلو ناقص پتی ، 5 ہزار لٹر دودھ تلف

میپکو ریجن میں 15ستمبر کو بجلی کی فراہمی معطل رہے گی

ضلع وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا افتتاح

میلسی کے 31دیہات سیلاب سے متاثر،سینکڑوں افراد بے گھر

لودھراں میں گندم و آٹا ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن

مختلف ٹریفک حادثات میں 7افراد زخمی

