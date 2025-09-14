اسلام آباد،24گھنٹے میں ڈینگی کے 24 مریض، بھارہ کہو میں بھی درجنوں متاثر
اسلام آباد،بھارہ کہو(نیوزرپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈ سٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ڈینگی سے متاثر ہ 24 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔
مذکورہ مریضوں میں 16 دیہی اور 8 شہری علاقوں کے رہائشی ہیں۔ 15 مریض ہسپتال میں داخل کیے گئے ۔ ادھر بھارہ کہو ڈینگی مچھر کا مرکز بن کیا ،بروقت ڈینگی سپرے نہ ہونے سے درجنوں افراد بخار میں مبتلا ہو گئے ، تھانہ بھارہ کہو کے 10ملازم بھی شکار،عوامی حلقوں کا احتجاج، ڈینگی سے متاثر علاقوں میں فوری ڈینگی مچھر سپرے کرنے کا مطالبہ ۔ نئی آبادی ،عثمانیہ ،مدنی محلہ ،قاضی آباد ،چوہدریاں محلہ ،نین سکھ ڈھوک ،موہری چھتر و دیگر مقامات کئی افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں۔