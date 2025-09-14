راولپنڈی، غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات، پلازہ، 6 دکانیں سیل
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کنزہ مرتضیٰ کی ہدایت پر آر ڈی اے انفورسمنٹ سکواڈ نے راولپنڈی میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھاہوا ہے۔
چکری روڈ پر ایک پلازہ اور 6 دکانیں سیل کر دی گئیں جبکہ جی ٹی روڈ راولپنڈی سے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے کنزہ مرتضیٰ نے واضح کیا کہ کسی کو بھی غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر ،بلا امتیاز سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپریشن آر ڈی اے بلڈنگ سروئیر عامر محمود اور آر ڈی اے کے دیگر عملے نے انجام دیا۔