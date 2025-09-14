یو این میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد خوش آئند، شیری رحمان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے اقوام متحدہ میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد کی منظوری کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ فلسطینیوں کے خون سے لکھی گئی تاریخ اب عالمی سطح پر تسلیم کی جا رہی ہے۔
فلسطین کا مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اقوام متحدہ میں منظور ہونے والی قرارداد تاریخ میں اہم سنگ میل ہے ، اسرائیل مشرق وسطیٰ میں مستقل بدامنی چاہتا ہے ، اسرائیل کی ہٹ دھرمی عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔دوسری جانب انہوں نے خیبر پختونخوا آپریشن پر دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین،شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔