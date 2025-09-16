گورنر کے پی سے ہلال احمر پختونخوا کے چیئرمین کی ملاقات
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)ہلال احمر خیبرپختونخوا ضم شدہ اضلاع کے چیئرمین عمران وزیر نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے گورنر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران چیئرمین نے گورنر کو باجوڑ میں ہلال احمر ضم شدہ اضلاع کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ گورنر خیبرپختونخوا جلد ہی باجوڑ کا دورہ کریں گے جہاں ہلال احمر اور ڈونرز کے تعاون سے سترہ سو آئی ڈی پیز گھرانوں میں فی گھرانہ پچاس ہزار روپے نقد امداد تقسیم کی جائے گی۔ ادھر گورنر خیبرپختونخوا نے پاکستان بوائز سکاؤٹ ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چیف کمشنر چوہدری ریاض سے ملاقات کی۔