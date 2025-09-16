صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

60سالوں میں ڈمپنگ سائٹ کا تعین نہ ہوسکا ،شہری پریشان

  • اسلام آباد
اسلام آباد(ماہتاب بشیر ) سی ڈی اے انتظامیہ کی غفلت اور ناقص پالیسیوں کا خمیازہ سیکٹر آئی ٹین اور آئی الیون کے رہائشی بھگتنے پر مجبور ہو گئے۔۔۔

 گزشتہ ساٹھ سالوں میں ڈمپنگ سائٹ کا تعین نہ کیا جا سکا، سی ڈی اے سینی ٹیشن ڈائر یکٹوریٹ کے درجنوں ٹرک شہر کا تمام کوڑا کرکٹ صبح سے شام تک آئی الیون سیکٹر کے بیچ ڈمپ کر نے لگے ، اس دوران ٹرکوں پر کوڑا کرکٹ نیچے نہ گرنے کا بھی کوئی بند و بست نہیں کیا جاتا ،شہر کا کوڑا کرکٹ شاہرات پر گرتا پڑتا آئی الیون میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے ، آئی ٹین کے رہائشیوں نے دنیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ڈمپنگ سائٹ سے اس قدر بد بو آتی ہے کہ مکین سانس بھی نہیں لے سکتے ، انہوں نے چیئر مین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد سے نو ٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سی ڈی اے گزشتہ چھ دہائیوں سے زائد عرصہ کے دوران اسلام آباد کے کوڑا کرکٹ کو ڈھکانے لگانے کے لئے ڈمپنگ سائٹ بنانے میں ناکام رہا ہے ، رہائشیوں کا کہنا ہے کہ آئی الیون کے ڈمپنگ سائٹ کے باعث رہائشیوں کو مسلسل ماحولیاتی خطرات لاحق ہیں ، سی ڈی اے حکام کے مطابق ایک مناسب سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ بنانے کے حوالے سے منصوبوں پر عمل نہیں کیا، سی ڈی اے اب راولپنڈی انتظامیہ کے ذریعے ضروری زمین حاصل کرنے کے بعد لوسر میں لینڈ فل سائٹ قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سینی ٹیشن حکام کا کہنا تھا کہ ہم فی الحال لوسر میں ایک مناسب لینڈ فل سائٹ قائم کرنے کے لیے زمین حاصل کرنے کے عمل میں ہیں ۔  عدالت میں سی ڈی اے اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی طرف سے یقین دہانیوں کے باوجود مناسب لینڈ فل سائٹ تیار کرنے کی طرف تا حال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔

 

 

 

