نجی ہائوسنگ سوسائٹیز کو سیف سٹی سے منسلک کرنیکا فیصلہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی سیف سٹی ڈاکٹر محمد اقبال کی زیرِ صدارت سیف سٹی میں میٹنگ کا انعقاد ہوا،جس میں نجی سوسائٹیز کے ممبران نے شرکت کی۔۔۔
میٹنگ میں نجی سوسائٹیز میں نصب کیمرہ جات کو سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر سے منسلک کرنے سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ جرائم پیشہ عناصر پر مزید کڑی نظر رکھی جا سکے ،نیزنجی سوسائٹیز کو سیف سٹی سے منسلک کرنے کا مقصد نہ صرف جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھنا ہے بلکہ نجی سوسائٹیز کے کیمرہ جات کو استعمال کرتے ہوئے شہر بھر میں سرویلنس اور مانیٹرنگ کے نظام کو مزید بہتر بنانا بھی شامل ہے ۔