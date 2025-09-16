ووٹ کو عزت دینے والے پارلیمنٹ کو توقیر دیں ،قادر مندوخیل
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی اور رہنما قادر مندوخیل نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں ایک شخص کو سو روپے کی کرپشن پر نوکری سے فارغ کیا گیا۔وفاقی محتسب میں ترقی پسند و ناپسند پر ہو رہی ہیں ۔
ان خیا لات کا اظہار انہوں نے سیکرٹریٹ میں پریس کانفرنس کے دوران کیا ۔ ڈیلی ویجز کی تنخواہ ہم نے 37000 کرنے کے احکامات دئیے ۔ وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے انکو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کی توقیر کروائیں۔ وفاقی محتسب کے نمائندے عدالت میں بھی غلط رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ قومی اسمبلی کمیٹی کی رولنگ کو ختم کر سکیں۔ پیپلز پارٹی کمیٹی کی سفارش پر بھرتی ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ۔ ان ملازمین کی بحالی کے لیے اسمبلی میں قرارداد پیش کرینگے ۔پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے ۔لوگوں کو روزگار فراہم کرنے پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کا خمیازہ بھگتاہے ۔ پیپلز پارٹی اب بھی لوگوں کو روزگار فراہم کرے گی۔