ایف جی ای ایچ اے ، الاٹیز ،سرمایہ کاروں کی سہولت کیلئے خصوصی سیل میں کام شروع

  • اسلام آباد
ایف جی ای ایچ اے ، الاٹیز ،سرمایہ کاروں کی سہولت کیلئے خصوصی سیل میں کام شروع

اسلام آباد ذ(دنیارپورٹ )فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی نے سرمایہ کاروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے اور سرمایہ کاری کے عمل کو شفاف، تیز اور مؤثر بنانے کے لییجو انویسٹر فیسلیٹیشن سیل قائم کیاتھا۔

 سیل میں سرمایہ کاری کے منصوبوں سے متعلق مکمل معلومات کی فراہمی،درخواستوں اور رجسٹریشن کے عمل میں رہنمائی،سرمایہ کاروں کی شکایات کا بروقت ازالہ،پلاننگ اٰینڈ بلڈنگ کنٹرول وِنگ میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تیز رفتار خدمات سرانجام دے رہا ہے ۔ سرمایہ کاروں کو مزید سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف% 25 ادائیگی پر منظوری نقشے کی اپروول دی جائے گی ۔

 

