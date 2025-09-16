مصباح کھر کی اردن کے سفیر سے ملاقات ،انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس کے لیے پاکستان کی سفیر مصباح کھر نے اسلام آباد میں اردن کے سفارتخانے کا دورہ کیا اور اردن کے سفیر سفیر مان عبد الفتاح خریسات سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران مصباح کھر نے کانفرنس کے مقاصد اور وژن سے تفصیلی آگاہ کیا اور اردن کی قیادت کو باضابطہ دعوت دی کہ وہ 11 اور 12 نومبرکو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پہلے ISCاجلاس میں شرکت کریں ۔اردن کے سفیر نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی کرائی ۔