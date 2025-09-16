صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصباح کھر کی اردن کے سفیر سے ملاقات ،انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

  • اسلام آباد
مصباح کھر کی اردن کے سفیر سے ملاقات ،انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس کے لیے پاکستان کی سفیر مصباح کھر نے اسلام آباد میں اردن کے سفارتخانے کا دورہ کیا اور اردن کے سفیر سفیر مان عبد الفتاح خریسات سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران مصباح کھر نے کانفرنس کے مقاصد اور وژن سے تفصیلی آگاہ کیا اور اردن کی قیادت کو باضابطہ دعوت دی کہ وہ 11 اور 12 نومبرکو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پہلے ISCاجلاس میں شرکت کریں ۔اردن کے سفیر نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی کرائی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منعم ظفر خان نے جراثیم کش اسپرے مہم کا افتتاح کردیا

غیرقانونی بھرتیاں ،این ای ڈی کے وکیل کاوکالت نامہ جمع

مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن،34گداگر گرفتار

مقدمات کی موثر پیروی کی جائے ،پولیس چیف

پارک ونجی پلاٹ کی پیمائش کے ساتھ تحقیقات کا حکم

حب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس