مرکزی مسلم لیگ کی سیلاب متاثرین کیلئے امدادی کارروائیاں جاری
بھارہ کہو( نمائندہ دنیا )پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمت خلق کے زیراہتمام حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران کئے گئے امدادی ،ریلیف،ریسکیو منصوبوں بارے آگاہی کیلئے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ۔
انجمن تاجران مری روڈ عبیدالرحمن نے سرپرستی کی۔ مہمان خصوصی حافظ عبدالرؤف تھے ،انجمن تاجران کے عہدیداران سمیت مقامی سیاسی وسماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شعبہ خدمت خلق کے ذمہ دارانعام الرحمن نے ملٹی میڈیا پر سیلابی صورتحال،مختلف علاقوں میں ہونے والے نقصانات،سیلاب زدگان کی حالت زار، اور مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمت کے رضاکاروں،امدادی وریسکیوٹیموں کی جانب سے ریلیف و ریسکیو آپریشنز بارے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کی جان بچانے کی کوششیں اور ریسکیو آپریشن کئے جاتے ہیں ،دوسرے مرحلے میں راشن اور پکاپکایاکھانے کی فراہمی ،تیسرے اور آخری مرحلے میں مکانات کی تعمیر اور بحالی کاکام ہوتاہے ۔ اس وقت تک اسلام آباد سے آٹھ امدادی قافلے متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکے ہیں ۔سیمینار سے مولاناحافظ عبدالرؤف ،انعام الرحمن کمبوہ،عبیدالرحمن ، قذافی ، ادریس عباسی ،ڈاکٹر افضل اور نوید عباسی نے بھی خطاب کیا۔ اور امدادی سرگرمیوں پر خراج تحسین پیش کیا ۔