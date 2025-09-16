صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اڈیالہ پارک کو سٹیٹ آف آرٹ،جدید سہولیات فراہمی کا منصوبہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)حکومتِ پنجاب کی جانب سے راولپنڈی کی عوام کی سہولت کے لئے ایک احسن اقدام وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر شہر میں ڈی جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھا کی زیر نگرانی اڈیالہ پارک کو سٹیٹ آف دی۔۔۔

آرٹ بنانے ،جدید سہولیات سے آراستہ کرنے ،اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ڈی جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھا نے پارک کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا اور مختلف سیکشنز کا دورہ کیا ،ڈی جی نے کام کا جائزہ لیتے ہوئے پارک کے خدوخال کو مزید بہتر بنانے بارے اہم امور پر ہدایات بھی دیں ، ڈی جی نے بتایا پارک میں جوگنگ،سائیکلنگ ٹریک،اوپن ائیر جم،منی گالف ایریا،ان ڈور گیم ہال،کرکٹ ایریا کے ساتھ ٖفٹبال ایریا کی سہولت میسر ہو گی۔ٹینس کورٹ، اے ٹی وی ٹریک سکیٹنگ رِنگ بھی موجود ہو گا ۔شہریوں کی سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ۔

 

