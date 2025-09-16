سیاحت کے فروغ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،عاصم رضا
مری(نمائندہ دنیا) منیجنگ ڈائریکٹر ٹی ڈی سی پی عاصم رضا ء نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کیلئے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں ، سیاحوں کی سہولت کیلئے مزید منصوبے شروع کیے جارہے ہیں۔۔۔
جن میں کوٹلی ستیاں میں نئی چیئرلفٹ سمیت میگا پراجیکٹس پائپ لائن میں ہیں ،عنقریب ان پر بھی کام شروع ہوجائے گا مری میں اب مزید الیکٹرک گالف کارٹ چلائی جارہی ہیں جن کے روٹس مری و کوٹلی ستیاں کے مختلف مقامات کے ہونگے جن پر سیاح مناسب ٹکٹ پر سیر کر سکیں گے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کشمیرپوائنٹ پر الیکٹرک گالف کارٹ سٹی ٹور کا افتتاح کرتے ہوئے کیا،انہوں نے ریجنل منیجر کے ہمراہ مری شہر کا دورہ بھی کیا ،جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور مری ریجن میں سیاحت کے فروغ کیلئے مزید اقدامات کرنے کی ہدایات دیں ۔