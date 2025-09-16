صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرپی او کا تھانہ وارث خا ن کا دورہ ،ریکارڈ چیک کیا

  • اسلام آباد
آرپی او کا تھانہ وارث خا ن کا دورہ ،ریکارڈ چیک کیا

راولپنڈی ( خبر نگار)ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن بابرسرفراز الپا کا تھانہ بنی اورتھانہ وارث خان کا دورہ،آر پی او نے تھانہ جات میں ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا اور پولیس کی مختلف پیشہ وارانہ سرگرمیوں اوردیگرمتعلقہ امور کا جائزہ لیا۔

تھانہ جات میں درج سنگین مقدمات کی تفتیش اور پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران سے بریفنگ لی۔ انہوں نے مقدمات کی تفتیش میں تیزی اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں تاکہ انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسران عوام سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، شہریوں کے مسائل کو فوری سنا جائے اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے ۔انہوں نے تھانوں میں صفائی، ریکارڈ کی ترتیب، فرنٹ ڈیسک کی کارکردگی اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور بہتری کے لیے ہدایات دیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کندیاں میں سیوریج کا نظام درہم برہم، گلیاں جوہڑ بن گئیں

موٹر سائیکل سوار 25سالہ شہری کو قتل کر کے فرار ہو گئے

پیشہ وربھکاریوں کیخلاف ایکشن،16گرفتار،مقدمات درج

اے ٹی ایم کار ڈ تبدیل کر کے شہری کے اکائونٹ کا صفایا

بیان سے انحراف،11افراد پر مقدمات

اوباش کی بچے سے زیادتی ،مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس