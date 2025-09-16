آرپی او کا تھانہ وارث خا ن کا دورہ ،ریکارڈ چیک کیا
راولپنڈی ( خبر نگار)ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن بابرسرفراز الپا کا تھانہ بنی اورتھانہ وارث خان کا دورہ،آر پی او نے تھانہ جات میں ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا اور پولیس کی مختلف پیشہ وارانہ سرگرمیوں اوردیگرمتعلقہ امور کا جائزہ لیا۔
تھانہ جات میں درج سنگین مقدمات کی تفتیش اور پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران سے بریفنگ لی۔ انہوں نے مقدمات کی تفتیش میں تیزی اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں تاکہ انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسران عوام سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، شہریوں کے مسائل کو فوری سنا جائے اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے ۔انہوں نے تھانوں میں صفائی، ریکارڈ کی ترتیب، فرنٹ ڈیسک کی کارکردگی اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور بہتری کے لیے ہدایات دیں۔