صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پالیسی سازی ، اعداد و شمار کا معیار ،درست نگرانی ضروری ،نعیم الظفر

  • اسلام آباد
پالیسی سازی ، اعداد و شمار کا معیار ،درست نگرانی ضروری ،نعیم الظفر

اسلام آباد(نامہ نگار) اقوامِ متحدہ کے پاپولیشن فنڈ نے ڈیٹا فار ڈویلپمنٹ منصوبے کے تحت پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی کے تعاون سے پانچ روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد محققین، پالیسی سازوں اور سرکاری افسران کو یہ تربیت دیناہے کہ۔۔۔

 وہ اعداد و شمار کو محض اعداد تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں بلک کہانی اور بصری انداز میں ڈھال کر فیصلوں اور پالیسیوں کی بنیاد بنائیں تاکہ تعلیم، معیشت اور سماجی بہبود جیسے اہم شعبوں میں عوامی مسائل کا قابل عمل اورموثرحل نکالا جا سکے ۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بیورو آف سٹیٹکس کے سربراہ ڈاکٹر نعیم الظفر نے کہا کہ پالیسی سازی میں اعداد و شمار کا معیار اور ان کی درست نگرانی بہت ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں پالیسی مکالمے میں ڈیٹا کمیونی کیشن کی کمی ہے ۔ یو این ایف پی اے کی انٹرنیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر لورا شیریڈن نے افغان کمشنریٹ، پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس، ایس ڈی پی آئی، نیدرلینڈز کے سفارت خانے اور دیگر شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹی مارکیٹ اور ماہرین کی بڑی صلاحیت موجود ہے نجی شعبے کو ساتھ ملا کربہتر پالیسیاں بن سکتی ہیں اور عوامی رویوں میں بھی مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

پٹرولنگ پولیس پوسٹ سیوکی نے بڑی مقدار میں شراب پکڑ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس