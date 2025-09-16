پالیسی سازی ، اعداد و شمار کا معیار ،درست نگرانی ضروری ،نعیم الظفر
اسلام آباد(نامہ نگار) اقوامِ متحدہ کے پاپولیشن فنڈ نے ڈیٹا فار ڈویلپمنٹ منصوبے کے تحت پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی کے تعاون سے پانچ روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد محققین، پالیسی سازوں اور سرکاری افسران کو یہ تربیت دیناہے کہ۔۔۔
وہ اعداد و شمار کو محض اعداد تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں بلک کہانی اور بصری انداز میں ڈھال کر فیصلوں اور پالیسیوں کی بنیاد بنائیں تاکہ تعلیم، معیشت اور سماجی بہبود جیسے اہم شعبوں میں عوامی مسائل کا قابل عمل اورموثرحل نکالا جا سکے ۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بیورو آف سٹیٹکس کے سربراہ ڈاکٹر نعیم الظفر نے کہا کہ پالیسی سازی میں اعداد و شمار کا معیار اور ان کی درست نگرانی بہت ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں پالیسی مکالمے میں ڈیٹا کمیونی کیشن کی کمی ہے ۔ یو این ایف پی اے کی انٹرنیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر لورا شیریڈن نے افغان کمشنریٹ، پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس، ایس ڈی پی آئی، نیدرلینڈز کے سفارت خانے اور دیگر شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹی مارکیٹ اور ماہرین کی بڑی صلاحیت موجود ہے نجی شعبے کو ساتھ ملا کربہتر پالیسیاں بن سکتی ہیں اور عوامی رویوں میں بھی مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے ۔