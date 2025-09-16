شادی کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کا مسئلہ بڑا چیلنج ، این سی ایچ آر
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق نے لیگل ایڈ سوسائٹی کے اشتراک سے شادی کے ذریعے جبری تبدیلی، مذہب کے عوامل اور اس کے متاثرین، مذہبی اقلیتی برادریوں اور پاکستانی معاشرے پر کثیر الجہتی اثرات کو سمجھنے کے لیے۔۔۔
ایک جامع دستاویزی فلم اور تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے ۔ رپورٹ میں شادیوں کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کے متاثرین کے براہِ راست بیانات شامل ہیں اور شادی کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کے عوامل کو واضح کیا گیا ہے تاکہ جبر اور رضامندی کے تصورات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے ۔ تقریب میں قانونی ماہرین، اقلیتی حقوق کے علمبرداروں اور فوجداری نظامِ انصاف کے پیشہ ور افراد نے شرکت کی تاکہ شادیوں کے ذریعے جبری تبدیلیء مذہب جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے قابلِ عمل اقدامات پر غور کیا جا سکے ۔اس موقع پر این سی ایچ آر کی چیئرپرسن رابعہ جویری آغا نے کہا کہ شادی کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کا مسئلہ پاکستان میں ایک ہمہ گیر اور گہری جڑیں رکھنے والا چیلنج ہے ، اگرچہ مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے آئینی اور قانونی ڈھانچے موجود ہیں، اس کی بڑی وجہ سماجی و ثقافتی، معاشی اور سیاسی عوامل کا پیچیدہ امتزاج ہے ، جو ہماری انتظامی کمزوریوں اور معاشرتی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے ۔