صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کا مسئلہ بڑا چیلنج ، این سی ایچ آر

  • اسلام آباد
شادی کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کا مسئلہ بڑا چیلنج ، این سی ایچ آر

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق نے لیگل ایڈ سوسائٹی کے اشتراک سے شادی کے ذریعے جبری تبدیلی، مذہب کے عوامل اور اس کے متاثرین، مذہبی اقلیتی برادریوں اور پاکستانی معاشرے پر کثیر الجہتی اثرات کو سمجھنے کے لیے۔۔۔

 ایک جامع دستاویزی فلم اور تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے ۔ رپورٹ میں شادیوں کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کے متاثرین کے براہِ راست بیانات شامل ہیں اور شادی کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کے عوامل کو واضح کیا گیا ہے تاکہ جبر اور رضامندی کے تصورات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے ۔ تقریب میں قانونی ماہرین، اقلیتی حقوق کے علمبرداروں اور فوجداری نظامِ انصاف کے پیشہ ور افراد نے شرکت کی تاکہ شادیوں کے ذریعے جبری تبدیلیء مذہب جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے قابلِ عمل اقدامات پر غور کیا جا سکے ۔اس موقع پر این سی ایچ آر کی چیئرپرسن رابعہ جویری آغا نے کہا کہ شادی کے ذریعے جبری تبدیلی مذہب کا مسئلہ پاکستان میں ایک ہمہ گیر اور گہری جڑیں رکھنے والا چیلنج ہے ، اگرچہ مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے آئینی اور قانونی ڈھانچے موجود ہیں، اس کی بڑی وجہ سماجی و ثقافتی، معاشی اور سیاسی عوامل کا پیچیدہ امتزاج ہے ، جو ہماری انتظامی کمزوریوں اور معاشرتی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ماڈل یونین کونسل19، 20میں دفترکا دورہ

شہری ترقی ،تیزرفتارڈیلیوری ، ایف ڈی اے کو اہداف تفویض

سیلاب متاثرین کی بحالی ،راشن فراہمی ترجیح :نعیم سندھو

الائیڈ ہسپتال،ایم آر آئی مشین بند، 1ہزار ٹیسٹ التوا کا شکار

ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کا اجلاس درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ

کریانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کو راشن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس