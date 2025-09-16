چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلئے ٹیکنالوجی سے استفادہ ضروری ہے ،مقررین
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )پاکستان کو اندرونی اور بین الاقوامی نوعیت کے پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے ، تاہم اس کے مستقبل کی کامیابی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے ، تحقیق کو فروغ دینے۔۔۔
ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور پالیسی میں جدت پیدا کرنے پر منحصر ہے ، تاکہ وسائل اور تہذیبی قوتوں کو پائیدار ترقی میں ڈھالا جا سکے ۔ مزید یہ کہ آئین میں درج اصولِ پالیسی قومی زندگی کے ہر پہلو کی سمت متعین کرتے ہیں اور پالیسی تحقیق کے لیے رہنما پیمانے کے طور پر کام کرنے چاہئیں۔ یہ بات دانشوروں، ماہرین تعلیم، سفارت کاروں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ٹیکنوکریٹس نے انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز اسلام آباد کی نیشنل ایڈوائزری کونسل کے سالانہ اجلاس میں کہی۔ فورم کی صدارت چیئرمین آئی پی ایس خالد رحمٰن نے کی، مقررین میں جسٹس ڈاکٹر سید انور وفاقی شرعی عدالت، ڈاکٹر شاہدہ ، ڈاکٹر انور الحسن ، ڈاکٹر طاہر حجازی، ڈاکٹر مختار ، سید ابو احمد عاکف ، وائس ایڈمرل (ر) افتخار احمد اور دیگر پالیسی اینالسٹ شامل تھے ۔ مقررین نے بھارت کے تسلط پسند عزائم اور مسائل پر غیر منطقی رو یئے کو ایک جامع چیلنج قرار دیا۔