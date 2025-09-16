پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کشمیری طلبہ کیلئے خصوصی پروگرام کا اعلان
مظفرآباد (دنیارپورٹ ) پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین انجینئر وسیم نذیر نے جامعہ آزاد جموں و کشمیر کے دورے کے دوران انجینئرنگ طلبا و فارغ التحصیل افراد کے لیے بڑے اصلاحاتی اقدامات کا اعلان کیا۔
انہوں نے بتایا کہ پی ای سی جلد ہی انجینئرنگ گریجویٹس پلیسمنٹ پروگرام کا آغاز کرے گا، مظفرآباد، راولاکوٹ اور میرپور کی جامعات میں پاتھ وے ٹو پریکٹس ڈیسک قائم کیے جائیں گے ۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا کہ طلبہ کو گریجویشن کے دن \"انجینئرنگ کارڈز\" جاری کیے جائیں گے ۔چیئرمین نے یہ خوشخبری بھی دی کہ ایک ہزار پاکستانی انجینئروں کو چین بھیجا جائے گا تاکہ وہ وہاں جدید ٹیکنالوجی اور تربیت کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ طلبا سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر وسیم نذیر نے کہا کہ تعلیم صرف روزگار کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بننے کا راستہ بھی ہے ۔ قبل ازیں، رجسٹرار یو اے جے کے اور ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ نے چیئرمین کا خیرمقدم کیا اور جامعہ میں پیش کیے جانے والے انجینئرنگ پروگرامز کا جائزہ پیش کیا۔