ریلوے سٹیشنز ،ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنانے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
ریلوے سٹیشنز ،ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنانے کا فیصلہ

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار )وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت وزارتِ ریلوے میں اجلاس ہوا، جس میں مسافروں کی سہولت اور تحفظ کے حوالے سے تاریخی فیصلے کئے گئے ۔

 اجلاس میں خاص طور پر خواتین اور خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے سہولیات بڑھانے پر زور دیا گیا۔وزیر ریلوے نے اعلان کیا کہ ریلوے سٹیشنز اور ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنائے جائیں گے تاکہ خواتین مسافروں کو ایک محفوظ، باوقار اور پُرسکون ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ آئندہ ریفربش ہونے والی ٹرینوں میں خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے نشستیں مختص کی جائیں گی جبکہ بڑے ریلوے اسٹیشنز پر ان کے لیے وہیل چیئرز کا خصوصی انتظام کیا جائے گا۔

 

