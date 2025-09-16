چیئرمین این ایچ اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )چیئرمین این ایچ اے شہریار سلطان ملتان سکھر موٹروے ایم فائیو کے سیلابی پانی سے متاثرہ حصے کی بحالی کے لیے موقع پر پہنچ گئے ۔
چیئرمین این ایچ اے نے صورتحال کا جائزہ لیا اور متاثرہ مقام کی بحالی کیلئے ہدایات جاری کیں۔ ممبر سنٹرل زون سمیت اعلی این ایچ اے حکام ہمراہ تھے ۔ چیئرمیں نے کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں کے درمیان رابطہ کاری کیلئے موٹر ویز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ این ایچ اے کی ٹیمیں حالیہ سیلاب کے دوران ملک کے طول و عرض میں روڈ انفراسٹرکچر کی حفاظت کیلئے الرٹ رہی ہیں۔ متاثرہ مقام کی جلد بحالی کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔