صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوری کیخلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں،آئیسکو چیف

  • اسلام آباد
بجلی چوری کیخلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں،آئیسکو چیف

اسلام آباد (دنیار پورٹ ) اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی(آئیسکو) کے تمام آپریشن سرکلز میں بجلی چوری کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے منظم اور بھرپور کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

آئیسکو چیف ایگزیکٹو انجینئر چوہدری خالد محمود نے کہا کے آئیسکو کی آپریشن، ایم اینڈ ٹی اور سرویلنس ٹیموں نے جاری مہم کے دوران 28 لاکھ سے زائد بجلی کے میٹرز چیک کیے اور5ہزار929بجلی چوروں کو پکڑا۔ بجلی چوروں کو 50کروڑ34لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے اور آئیسکو کی درخواست پر پولیس نے 2ہزار950بجلی چوروں کو گرفتار کیا۔ بجلی چور اور سہولت کار ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اس کی عوام کے اداروں کے کھلے دشمن ہیں اور انکی آئیسکو ریجن میں بالکل کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے آئیسکو افسران و عملہ کو ہدایات جاری کیں کے کسی بھی دباؤ کے بغیر کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شہید ڈرائیور کانسٹیبل محمد رمضان خان کی برسی ،پولیس افسروں کی قبر پر حاضری ،فاتحہ خوانی

عمران خان نے جیل کاٹ کر سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے ،شفقت عبا س اعوان

کندیاں میں سیوریج کا نظام درہم برہم، گلیاں جوہڑ بن گئیں

موٹر سائیکل سوار 25سالہ شہری کو قتل کر کے فرار ہو گئے

پیشہ وربھکاریوں کیخلاف ایکشن،16گرفتار،مقدمات درج

اے ٹی ایم کار ڈ تبدیل کر کے شہری کے اکائونٹ کا صفایا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس