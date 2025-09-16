صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے اجلاس کی صدارت کی ،جس میں آئی جی پولیس ، سی ڈی اے کے بورڈ ممبران، اسلام آباد ٹریفک پولیس، آئی سی ٹی انتظامیہ اور سی ڈی اے کے سینئر افسران نے شرکت کی۔

 اجلاس میں غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد کی مرکزی شاہراہوں پر گاڑیاں پارک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور غیر قانونی طور پر گاڑی پارک کرنے پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس میں پاک سیکرٹریٹ ٹریفک یونٹ (ایس ٹی یو) تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینئر افسران پر مشتمل سیکرٹریٹ یونٹ فوری طور پر متحرک کرنے کی ہدایت کی۔ ادھر قازقستان کے سفیر یرڑان کیستافین نے سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا اور چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، شہری تعاون، ثقافتی تبادلے اور ماحول دوست منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ماڈل یونین کونسل19، 20میں دفترکا دورہ

شہری ترقی ،تیزرفتارڈیلیوری ، ایف ڈی اے کو اہداف تفویض

سیلاب متاثرین کی بحالی ،راشن فراہمی ترجیح :نعیم سندھو

الائیڈ ہسپتال،ایم آر آئی مشین بند، 1ہزار ٹیسٹ التوا کا شکار

ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کا اجلاس درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ

کریانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کو راشن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس