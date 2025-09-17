صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث منظم گروہ کے 2ارکان گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتو ں میں ملوث منظم گروہ کے دو ارکان گرفتار کر لیے۔۔۔

اینٹی موٹرسائیکل لفٹنگ یونٹ پولیس ٹیم نے موٹرسائیکل چوری میں ملوث ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے چار مسروقہ موٹرسائیکل برآمد کر لئے، ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عدیل اور نعمان شہزاد کے ناموں سے ہوئی ہے، ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔

 

 

