موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث منظم گروہ کے 2ارکان گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتو ں میں ملوث منظم گروہ کے دو ارکان گرفتار کر لیے۔۔۔
اینٹی موٹرسائیکل لفٹنگ یونٹ پولیس ٹیم نے موٹرسائیکل چوری میں ملوث ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے چار مسروقہ موٹرسائیکل برآمد کر لئے، ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عدیل اور نعمان شہزاد کے ناموں سے ہوئی ہے، ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔