غزہ کیلئے امدادی قافلوں کے کوئی جنگی عزائم نہیں، حنیف جالندھری
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا حنیف جالندھری نے غزہ کے مظلوموں کی نصرت اور حمایت کیلئے جانے والے امدادی قافلے کو پوری انسانیت کی نمائندگی قرار دیا۔۔۔
اور کہا کہ امدادی قافلہ لے جانے کی یہ کوشش اسرائیلی مظالم کو دنیا کے سامنے مزید بے نقاب کرنے کی کوشش ہے۔ قافلہ امدادی سامان،غذائی اجناس اور ادویات لے کر جا رہا ہے ان کے کسی قسم کے جنگی عزائم نہیں۔ پرامن قافلہ ہے اس لیے اس کے خلاف کسی قسم کی جارحیت ناقابل قبول ہوگی۔