سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے دن رات کوشا ں ہیں ،وزیر زراعت

  • اسلام آباد
سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے دن رات کوشا ں ہیں ،وزیر زراعت

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں محکمہ زراعت پنجاب کے تحت سیلاب متاثرین کیلئے جاری ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری زراعت اور سیکرٹری زراعت پنجاب نے شرکت کی۔ وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ یہ ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا۔متاثرین کی بحالی کیلئے دن رات کوشاں ہیں ، وزیراعلیٰ پنجاب فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالہ کے لیے پیکج کا اعلان کریں گی۔ حالیہ فلڈ کی وجہ سے زرعی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کے سروے اور تخمینہ کے لیے کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں جبکہ زرعی انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا بھی سروے کیا جائے گا۔ 

 

