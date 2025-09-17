صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقتصادی ترقی،روشن مستقبل کیلئے مربوط اقدامات ضروری، سینیٹر عبدالشکور

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ایوانِ بالا کی فنکشنل کمیٹی برائے حکومتی یقین دہانیوں کے چیئرمین سینیٹر عبدالشکور خان اچکزئی نے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں منعقدہ ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔

اجلاس کی صدارت بھی کی، جس میں خطے کے مختلف ممالک کے پارلیمانی وفود نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں اقتصادی تعاون، خطے کی ترقی کے نئے مواقع اور پائیدار ترقی کے اہداف پر تفصیلی غور کیا گیا۔ سینیٹر عبدالشکور خان اچکزئی نے خطاب میں کہا کہ خطے کی مشترکہ اقتصادی ترقی اور روشن مستقبل کیلئے مربوط اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ترقی پذیر ممالک کو عالمی اقتصادی عمل میں زیادہ مواقع اور وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ عالمی ترقی کے دھارے میں مؤثر انداز میں شامل ہو سکیں۔ 

 

