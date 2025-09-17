صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب:حکومت سوشل میڈیا کے بجائے زمینی حقائق پر توجہ دے ،ندیم چن

  • اسلام آباد
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکر ٹری سینیٹر وقار مہدی، ساجد طوری، ندیم افضل چن اور ہمایوں خان نے سنٹرل سیکرٹریٹ پیپلز پارٹی اسلام آباد میں ملاقات کی۔۔۔

جس میں سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ندیم افضل چن نے کہا کہ حکومت سوشل میڈیا پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے اگر زمینی حقائق پر توجہ مرکوز رکھے تو بہت سے نقصانات کو روکا جا سکتا ہے ۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی ہمایوں خان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ متاثرین کی بحالی اور نقصانات کے ازالے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے ۔ 

 

